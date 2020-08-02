https://static.news.ru/photo/34ab249e-d505-11ea-bed3-fa163e074e61_660.jpg Леонид Рошаль Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Доктор Леонид Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны. Доктор говорит, что в Россию пришла «не одна напасть, а две».

Пандемия, по мнению врача, стала хорошей проверкой системы здравоохранения на прочность. Поэтому ситуацию можно сравнивать в «репетицией биологической войны».

Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, — отметил президент Национальной медицинской палаты.

Глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии отметил, что в СССР система биологической защиты была выстроена «на высоком уровне». Китайцы строили свою систему по этой модели. Низкие показатели по коронавирусу связаны с тем, что в стране была своевременно введена система санитарных кордонов, пишет РИА Новости.

Введённый главой государства карантин также был своевременным. При этом правительство все свои силы бросило на борьбу с коронавирусом, забросив всю свою работу.

Понимая неизбежность санитарных потерь, надо думать, как экономика такой кризис переживет, отметил Рошаль, имея в виду падение цен на нефть и ослабление курса рубля. И при борьбе с коронавирусом важно не потерять экономические связи. Вирус приходит и уходит, а потери экономических связей могут оказаться «страшнее».

Ранее NEWS.ru сообщал, что медицинские маски и перчатки снимать пока рано, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. По мнению врача, пандемия коронавируса ещё не закончилась.