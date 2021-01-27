Росгвардия отрицает наличие дворца у сына Золотова

https://static.news.ru/photo/34bdf36a-60cb-11eb-b7a2-fa163e074e61_660.jpg Виктор Золотов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал информацию о продаже элитного дома в Барвихе. По его словам, эта недвижимость не принадлежит родственникам главы ведомства Виктора Золотова.

Он заявил, что сразу после появления в СМИ информации о принадлежности дворца сыну главы Росгвардии Роману Золотову без труда удалось установить его реальных владельцев.

Родственники и близкие директора Росгвардии Виктора Золотова не имеют отношения к данной недвижимости и к её продаже <...>. С полной ответственностью сообщаем, что недвижимостью владеет частный предприниматель, который не имеет никакого отношения ни к родственникам руководства Росгвардии, ни к самому ведомству, — сказал он.

Представитель ведомства считает, что публикация о здании является очередной «информационной уткой», которая нужна, чтобы опорочить Росгвардию и её руководство.

Накануне эксперты составили рейтинг из 10 самых дорогих дворцов, которые сейчас выставлены на продажу. Наиболее высоко оценено здание в Барвихе, продающееся за 1,65 млрд рублей.

Строение находится на берегу Москвы-реки, на его территории расположена частная набережная. Кроме того, рядом находятся дом для персонала, гараж на пять машин, беседка и фонтан.

По информации СМИ, этот дворец принадлежит сыну главы Росгвардии Виктора Золотова Роману. Здание выставили на продажу в сентябре 2020 года, писал NEWS.ru.