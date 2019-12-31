https://static.news.ru/photo/533c879a-2bd7-11ea-b8b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» получила допуск на перелёты в Йоханнесбург. Самолёты организации смогут совершать регулярные рейсы в этот город.

Соответствующее решение Росавиация приняла по итогам заседания межведомственной комиссии при Минтрансе, передаёт «Интерфакс».

Перевозчик сможет отправлять лайнеры в крупнейший город ЮАР один раз в неделю. Таким образом, между РФ и этой страной может появиться прямое воздушное сообщение.

Как ранее писал NEWS.ru, компания «Гражданские самолёты Сухого» начала реализацию проекта по поставке самолётов перевозчику «Аэрофлот». Авиакомпания получила первые пять единиц SSJ 100. Согласно договору между организациями будет произведено и передано ещё 95 самолётов.