Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Гражданские самолёты Сухого» начала реализацию проекта по поставке самолётов перевозчику «Аэрофлот».

Сообщается, что авиакомпания получила первые пять единиц SSJ 100. Согласно договору между организациями будет произведено и передано ещё 95 самолётов.

В рамках реализации этого соглашения первые пять самолётов Superjet 100 поставлены ВЭБ.РФ для передачи в лизинг российской авиакомпании, — цитирует представителей Минпромторга ТАСС. 

Ранее NEWS.ru писал, что глава объединённой авиастроительной корпорации рассказал про оптимизацию работы предприятия.

 

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