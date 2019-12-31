Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Киев отменил специальный брифинг с участием премьер-министра Алексея Гончарука, руководства компании «Нафтогаз Украины» и Минэнерго, посвящённый вопросу газовых договорённостей с Россией. Обсуждение было запланировано на вечер понедельника, а назначенное время переносилось несколько раз.

Представитель аппарата правительства Украины объяснил отмену мероприятия «затянувшимся процессом оформления договорённостей», сообщает ТАСС. В брифинге, помимо Гончарука, должны были принять участие глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, исполнительный директор компании Юрий Витренко...