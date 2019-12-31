Компания «Гражданские самолёты Сухого» начала реализацию проекта по поставке самолётов перевозчику «Аэрофлот».
Сообщается, что авиакомпания получила первые пять единиц SSJ 100. Согласно договору между организациями будет произведено и передано ещё 95 самолётов.
В рамках реализации этого соглашения первые пять самолётов Superjet 100 поставлены ВЭБ.РФ для передачи в лизинг российской авиакомпании, —
цитируетпредставителей Минпромторга ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что глава объединённой авиастроительной корпорации
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