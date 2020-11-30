Рогозин рассказал об уровне зарплат на предприятиях Роскосмоса

Пятеро фигурантов предстанут перед судом в Приморском крае по обвинению в похищении и лишении свободы нескольких десятков человек. Людей они удерживали в центре реабилитации алко- и наркозависимых.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в 2017 году один из обвиняемых организовал в пригороде Владивостока и Находке реабилитационный центр «Расцвет», который расположился в двух арендуемых частных домах. Тех,...