Рогозин рассказал об уровне зарплат на предприятиях Роскосмоса

Сотрудники московских предприятий Роскосмоса зарабатывают больше 35 тысяч рублей в месяц, а на воронежском КБ химавтоматики пришлось установить минимальный размер оплаты труда для найма молодых специалистов, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
В Москве у нас таких зарплат нет. В Москве она выше, но в регионах проблемы есть. Например, в Воронеже на КБХА я определил директивно минимальную зарплату конструкторов, чтобы можно было привлечь талантливую молодёжь, — отметил он Facebook.
Так Рогозин ответил на вопрос одного из комментирующих, который был удивлён вакансии инженера-конструктора в Центре Хруничева за зарплату от 35 тысяч рублей.
Центр Хруничева производит ракеты «Протон-М» и «Ангара». Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) занимается выпуском двигателей для ракет «Союз», «Ангара».
Ранее NEWS.ru писал, что глава Роскосмоса отметил, в чём одно из главных преимуществ российской госкорпорации перед космическими агентствами других стран.