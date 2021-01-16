Рогозин рассказал о «счастливой» жизни таксы-испытателя

https://static.news.ru/photo/d2bfc994-5964-11eb-8739-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей официальной странице в социальной сети опубликовал снимок таксы-испытателя Николаса. Пёс живёт дома у руководителя государственной корпорации после испытаний, проведённых в 2017 году.

Тогда Николас принял участие в эксперименте по жидкостному дыханию под водой. Собаку погрузили в резервуар с жидкостью, не содержащей азота. Спустя несколько минут животное начало дышать. Эксперимент не остался незамеченным. Общественность раскритиковала подобную методику, многие заявили, что это походит на жестокое обращение с животными.

Рогозин подчеркнул, что не является сторонником опытов над лабораторными животными. По поводу дальнейшей разработки технологии жидкостного дыхания он сказал, что этими сведениями обладает гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

А пёс Николас, подчеркнул глава госкорпорации, живёт счастливо. После экспериментов он остался дома у Рогозина.

Пёс живёт счастливой собачьей жизнью. Заслужил, — написал глава Роскосмоса в Facebook.

Как ранее передавал NEWS.ru, Дмитрий Рогозин прокомментировал фотографию с табличкой, которая якобы висит на двери в его приёмную. На ней перечислены все его должности. По его словам, фейковый снимок, активно распространяемый в Сети, ему прислали друзья.