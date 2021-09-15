Рогозин попросил не оставлять под его постами «идиотские смайлики»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин попросил своих подписчиков в социальных сетях не оставлять под его постами «идиотские смайлики». «Большую просьбу» он высказал на своей странице в Facebook после того, как в ответ на его предыдущие сообщения читатели массово комментировали смайликами и картинками.

Нет таких правил общения, чтобы ставить мне малахольные рожицы в ответ на серьёзные сообщения, — написал гендиректор Роскосмоса.

Рогозин отметил, что Роскосмос является «очень консервативной и реакционной» корпорацией, которая «любит передовые технологии, но не любит нафталиновых «друзей». Многие читатели поддержали просьбу гендиректора.

«Разделяю эту позицию», «Я тоже их ненавижу, но это Facebook, здесь есть свои правила общения», «Принято!», «Справедливо... Но справедливо также, что человек, который их ставит, считает это нормой», написали пользователи соцсети в комментариях.