«Уже поставил чайник на огонь»: Рогозин пригласил в гости Маска

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пригласил в гости на чай Илона Маска. Глава ведомства в интервью CNN рассказал, что уважает главу SpaceX как изобретателя и организатора космической отрасли.

Рогозин подчеркнул, что Маск реализовал идеи, которые в российском космическом ведомстве также хотели бы осуществить. По его словам, сделать это первыми помешал распад СССР. Также глава «Роскосмоса» выразил желание обсудить ряд специализированных тем с Маском, поэтому заявил, что ждёт его в гости.

Я уже поставил чайник на огонь, — пошутил Рогозин.

В числе предложенных тем было изучение Вселенной, внеземной жизни и вопросы использования космоса для сохранения жизни на Земле. Илон Маск пока не ответил на приглашение.

Маск — американский предприниматель-миллиардер, который основал компанию SpaceX. Кроме того, он является гендиректором и главным идейным вдохновителем компании Tesla. В этом году Маск стал богатейшим человеком планеты, сместив основателя Amazon Джеффа Безоса на второе место. Состояние Маска в январе оценивалось в $185 млрд.

Ранее сообщалось, что Илон Маск пригласил внука создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королёва посетить американский завод SpaxeX и лично выступил в качестве экскурсовода.