Маск с намёком ответил на приглашение Рогозина

Основатель компании SpaceX Илон Маск поблагодарил генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина за приглашение на чай. При этом американский бизнесмен поинтересовался в Twitter у коллеги, какую марку чая тот предпочитает, давая понять, что визит в Россию возможен.

Рогозин ранее в интервью CNN пригласил Маска к себе домой для обсуждения исследований Вселенной, добавив, что «уже поставил чайник».

Спасибо! Какой у вас любимый чай? — вопросом ответил Маск.

Американского бизнесмена Роскосмос в конце августа пригласил на космодром Байконур для наблюдения за запуском в октябре 2021 года корабля «Союз». Он примечателен тем, что в космос для съёмок художественного фильма отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко.

Ранее стало известно, что Дмитрий Рогозин пригласил в гости на чай Илона Маска. Глава Роскосмоса заявил, что уважает главу SpaceX как изобретателя и организатора космической отрасли. Рогозин подчеркнул, что Маск реализовал идеи, которые в отечественном космическом ведомстве также хотели бы осуществить, но сделать это первыми помешал распад СССР.