Риелтор дал советы по безопасной аренде квартиры в сжатые сроки Риелтор Барсуков заявил, что при срочной аренде квартиры нужно получить подписи всех собственников

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Предложение на рынке аренды недвижимости сегодня больше спроса, однако бывает, что сроки на поиск квартиры «поджимают». И в этих условиях нельзя забывать о безопасности при съеме жилплощади, заявил в разговоре с NEWS.ru член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Он посоветовал перед подписанием документов убедиться в двух вещах: что квартиру сдают действительно собственники, а также в том, что все собственники поставили свои подписи. Кроме того, эксперт подчеркнул, что в нынешних условиях есть шанс «поторговаться».

За срочностью нельзя забывать о безопасности. Необходимо убедиться, кто именно сдает вам квартиру и имеет ли он на это право. Кроме того, собственник может быть не один. Права на квартиру могут иметь несколько человек (мама, сын, папа и так далее). Нужно, чтобы договор аренды подписали все. В противном случае один из них может в любой момент объявить, что согласие на сдачу квартиры он не давал. И будет прав, — сообщил Барсуков.

Как уточнил эксперт, в крайнем случае все хотя бы должны выразить согласие на заключение договора аренды в письменном виде. В частности, это можно сделать при помощи мессенджеров, если кто-то из собственников за границей.

Также рынок сегодня позволяет торговаться, ведь предложение сейчас больше спроса. Так что в принципе можно торговаться, даже если вы торопитесь, — добавил Барсуков.

Ранее эксперт рынка недвижимости и риелтор Валерий Летенков сказал, что сделки с недвижимостью по генеральным доверенностям — рискованный процесс, особенно если доверенность была оформлена за пределами Российской Федерации. Подобные сделки чреваты для продавцов заметным снижением цены, которая точно будет на 15% ниже рыночной, и сложностями при поиске покупателей.

Помимо того, сделка не будет закрыта, пока покупателю не предоставят доказательства, что деньги поступили продавцу.