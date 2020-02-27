https://static.news.ru/photo/8b31cfe6-594c-11ea-8e70-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Грачёв Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Резидент Comedy Club, комик Дмитрий Грачёв, известный своими пародиями на президента России Владимира Путина, усомнился в существовании двойников главы государства и отказался признавать себя таковым.

Мне кажется, что двойника у Владимира Владимировича нет. Слухи ходят разные, но никто достоверно не знает ответа на этот вопрос. Я тоже не являюсь его двойником, хотя меня иногда так называют, — заявил комик в беседе с «Газетой.ru».

Грачёв также ответил отрицательно на вопрос, согласится ли он стать официальным двойником Путина, если Кремль сделает такое предложение. По словам комика, он просто актёр и на своих выступлениях воплощает сценический образ президента.

Ранее на вопрос о двойнике ответил сам Владимир Путин, передавал NEWS.ru. Президент России рассказал, что незадолго после вступления в должность ему предлагали использовать дублёра для безопасности, но он отказался. По словам главы государства, предложение прозвучало «в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом».