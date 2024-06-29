Рекордная жара за 100 лет: какая погода будет в России 1–7 июля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Июль в РФ начнется с аномально жаркой погоды. По прогнозу замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолия Цыганкова, в первых числах месяца практически на всей территории страны, даже на севере, ожидается около +30 градусов в дневные часы. Однако в некоторых регионах, несмотря на высокую температуру воздуха, всю неделю будут лить дожди. Подробнее о погоде в России — в материале NEWS.ru.

Какая погода будет в Москве

Анатолий Цыганков сообщил, что в начале следующей недели в российской столице будет держаться сильная жара, которая придет в город в выходные. 1 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров будут показывать около 16–18 градусов, а в центре столицы до +22 градусов, отметил синоптик.

Днем в Москве воздух прогреется до 30–32 градусов. А в четверг, 4 июня, столбики термометров могут скакнуть до +34 градусов. По словам Цыганкова, этот показатель на пять градусов выше климатической нормы.

«Практически всю неделю в Москве будет держаться переменная облачность, больше всего облаков будет в среду. Всю неделю преимущественно без осадков. Это значит, что есть какая-то маленькая вероятность, около 5%, что где-то может брызнуть дождик, но не сильный», — прогнозирует синоптик.

Он уточнил, что небольшие осадки возможны ночью со вторника на среду и со среды на четверг. Кроме того, по его словам, Москва в первой половине недели будет находиться в области высокого давления.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ждать ли дождей в Санкт-Петербурге

В Петербурге погода на следующей неделе ожидается более изменчивая, подчеркнул Анатолий Цыганков. По его словам, 1 июля в городе будет жарко, а потом начнутся небольшие температурные скачки.

«Температуры ночные — около 15–18 градусов. Днем в понедельник — до 25–27 градусов, во вторник — около 22 градусов. В среду и четверг в Петербурге ожидается 24–25 градусов», — разъяснил синоптик.

Он добавил, что в северной столице на следующей неделе будут идти кратковременные дожди. Например, 1 и 2 июля Цыганков прогнозирует в Петербурге облачную погоду с временными осадками. 3 июля в городе ожидается сухо, а к 4 июля снова вернется кратковременный дождь.

Что ожидает туристов на южных курортах России

Анатолий Цыганков спрогнозировал отличную погоду на следующей неделе в Крыму. По его словам, на полуострове с 1 июля будет ясно, солнечно и тепло.

«В Севастополе отличная погода: малооблачно, без осадков и днем, и ночью. Ночные температуры ожидаются в районе 20–21 градуса, дневные — около 28–30 градусов. К 4 июля станет немного прохладнее, около 27 градусов, появится небольшая облачность», — сообщил синоптик.

Он отметил, что такая же погода с 1 по 7 июля будет в Ялте: там тоже без осадков, солнечно, ветер слабый, переменчивый. Ночью, по прогнозам синоптика, температура воздуха будет держаться около 22–23 градусов, днем — примерно 28–30 градусов.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Вид на город с территории мемориального комплекса «Малахов курган» в Севастополе

«Над Крымом проходит гребень антициклона, поэтому там такая хорошая погода. К середине недели он начнет смещаться в сторону Волгограда, но все равно гребень высокого давления на полуострове сохранится», — поделился Цыганков.

Однако в Краснодарском крае погода на следующей неделе прогнозируется не совсем курортная. В понедельник и вторник над Сочи пройдет атмосферный фронт, заявил синоптик. Так что в ночь на 1 июля там будет облачно, пройдет небольшой дождь.

«И так до 4 июля — только в этот день вернется ясная погода. Но температуры там все равно остаются высокими — ночью около 20–21 градуса, днем — 27–28 градусов. А 4 июля воздух прогреется до 31 градуса», — прогнозирует Цыганков.

Он добавил, что температура воды в районе Анапы составит около 19 градусов, в Геленджике — 20 градусов, в Туапсе, Феодосии, Евпатории, Сочи — 21 градус, в Алуште — 22 градуса, а в Ялте — 24 градуса.

«А в Ейске вода прогреется до 27 градусов. В Азовском море вода всегда теплее, потому что у него глубина меньше и прогревается оно быстрее», — заметил синоптик.

В каких регионах РФ ожидается аномальная жара

Анатолий Цыганков сообщил, что начиная с 29 июня в РФ поступает жаркий воздух из Африки. По словам синоптика, на следующей неделе он доберется даже до северных регионов, например Мурманской области.

«Факел такой же жары пойдет из Казахстана в Новосибирск и Красноярск, аж до Якутии дойдет. В Новосибирске и Томске в начале следующей недели около 32–34 градусов», — рассказал Цыганков.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Люди отдыхают на пляже у пруда на острове Татышев в Красноярске

Он добавил, что на следующей неделе в Омске, Томске, Красноярске, Новосибирске, Горно-Алтайске температуры местами на равнинной местности могут достигать 28–30 градусов. В горной местности не так жарко — до 16 градусов. В Якутии на следующей неделе тоже ожидается аномально теплая погода — там столбики термометров покажут около 30–32 градусов.

«Курск, Нижний Новгород, Поволжье, Архангельск — тут идет узкий клин жары, который принесет температурные значения около 30–32 градусов. В Архангельске — 28 градусов. И от Читы до Хабаровска, вдоль Амура, тоже температура около 30 градусов. Туда идет тепло из Индии и Китая. Во всех этих регионах объявлено штормовое предупреждение на жаркую погоду», — подчеркнул синоптик.

Где в России пройдут сильные дожди

По прогнозу Анатолия Цыганкова, в нескольких российских регионах, несмотря на жаркую погоду, почти всю неделю выпадут умеренные или сильные осадки.

«В Пскове, Великом Новгороде пройдут небольшие осадки. В Мурманске, Архангельске, на побережье Белого моря ожидаются умеренные дожди. Сильные ливни пройдут на Таймыре, в Норильске, Екатеринбурге, Тюмени, Уфе. Там узкой полосой будет проходить атмосферный фронт», — рассказал Цыганков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он добавил, что небольшие осадки ожидаются на следующей неделе в Иркутской области и Красноярском крае. А Магаданскую область, Камчатку, Курилы, север Сахалина, север Приморского края, северные и восточные районы Хабаровского края и юг Забайкалья накроют ливни.

«Дожди там будут идти в течение пяти дней. В целом никаких опасностей они принести не должны, однако в Японском море может выпасть от 50 до 200 миллиметров осадков за пять суток. А в остальных районах — 25–50 миллиметров за пять дней», — резюмировал представитель Гидрометцентра.

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