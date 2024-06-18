Появилось видео с девушкой, которую унесло в море в Сочи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Появилось видео с 20-летней девушкой, которую штормом унесло в море на одном из сочинских пляжей. Отдыхающая прогуливалась со своим парнем, передает группа «ЧП Сочи» на странице «ВКонтакте». Пара подталкивала друг друга к воде до тех пор, пока не произошла трагедия.

На представленном видео видно, как двое молодых людей шутили и гуляли по берегу. Девушка была в платье, парень — в купальных плавках. Туристы подталкивали друг друга к воде, пока волна не накрыла их обоих. Молодой человек попытался удержать подругу. Однако в какой-то момент стихия победила, а девушку начало уносить от берега, пока вода полностью не поглотила ее.

Источник сообщал, что спасатели вышли на катере МЧС России в море для продолжения поиска 20-летней девушки. Поиски пока не дали результатов. По словам очевидцев, парень уговорил девушку зайти с ним по колено в море. На место происшествия прибыли МЧС, полиция и скорая. Спасатели прочесали побережье на лодке, но не добились успехов. По мнению одного из очевидцев, был шанс спасти девушку.

В Челябинской области ранее утонули две женщины в реке Кызыл-Чилик, рядом с поселком Знаменка Нагайбакского муниципального района. Инцидент произошел на глазах у детей. Две семьи отдыхали не берегу, пока не случилось непоправимое.