В Челябинской области две женщины утонули на глазах у детей МЧС России: две женщины утонули на реке Кызыл-Чилик в Челябинской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Две женщины утонули в реке Кызыл-Чилик неподалеку от поселка Знаменка Нагайбакского муниципального района Челябинской области, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального МЧС. По данным спасателей, за происходящим наблюдали дети. Две семьи отдыхали на берегу реки.

Купаясь, одна из женщин начала тонуть. Вторая поспешила ей на помощь и тоже ушла под воду. Очевидцами женщины были извлечены из воды. На месте работали сотрудники полиции, бригада СМП, сотрудники МЧС России, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что семьи отдыхали в необорудованное для купания месте. Однако несмотря на предупреждения и усилия службы и региональных властей, информация о происшествиях поступает практически ежедневно. Жители Челябинской области зачастую купаются в необорудованных местах без спасательных постов, где не обследовано дно. Также отдыхающие употребляют алкоголь на жаре и отпускают детей плескаться в воде без присмотра. По данным ведомства, это приводит к трагедиям.

В Иркутской области ранее утонули два человека в реке Китой. В региональном МЧС уточнили, что под воду в Ангарске ушел мальчик 2010 года рождения. Очевидцы отметили, что он не справился с сильным течением.