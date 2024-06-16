Два человека утонули в реке в Иркутской области МЧС: в реке Китой Иркутской области утонули мужчина и подросток

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

За прошедшие сутки в Иркутской области в реке Китой утонули два человека, сообщает региональное управление МЧС России. По данным ведомства, в Ангарске утонул мальчик 2010 года рождения. Очевидцы рассказали, что подростка подхватило сильное течение, он не смог с ним справиться. Поиски тела продолжаются.

В районе Китойского моста утонул мальчик 2010 года рождения. <...> В этот же день поступило сообщение о гибели мужчины 1979 года рождения, который решил искупаться в Китое вблизи поселка Набережный Усольского района, — говорится в публикации.

Свидетели случившегося доставили тело второго погибшего на берег. Оно передано полиции. В МЧС еще раз напомнили о необходимости купаться только в оборудованных для этого местах и следить за местонахождением детей и подростков.

В Алтуфьевском районе Москвы 11 июня в пруду Марс чуть не утонул человек. По словам очевидцев, тонувший мужчина был пьян. Когда его вытащили на берег, он еще подавал признаки жизни. Его увезла скорая в тяжелом состоянии.

В селе Оранжерейка Всеволожского района Ленинградской области 8 июня утонул семилетний мальчик. По некоторым данным, ребенок был без присмотра взрослых. Мальчик находился в гостях на даче у бабушки и дедушки. Трагедия произошла, когда он отправился гулять с другом к пожарному пруду.