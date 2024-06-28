Врач назвала простые способы защитить детей от аномальной жары Терапевт Чернышова: одежда из льна поможет защитить детей от аномальной жары

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Чтобы защитить ребенка от аномальной жары, лучше выбирать для него одежду из льна или хлопка, посоветовала врач-терапевт Надежда Чернышова. В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что не стоит выходить на улицу в самый разгар жары. По ее словам, гулять следует до 11:00 или после 17:00.

Во-первых, не стоит выходить с детьми на улицу в самую жару. Советую гулять утром до 11:00 и вечером после 17:00, когда уже нет сильного пекла. Во-вторых, и самое главное: не нужно детей кутать. Они должны быть одеты легко, в дышащие ткани, такие как хлопок и лен, — пояснила врач.

Терапевт порекомендовала не забывать про головные уборы. Кроме того, как уточнила Чернышова, на пляже следует намазать ребенка солнцезащитным кремом. На солнце она посоветовала не оставаться долго: размещаться стоит либо в тени, либо под зонтом. Если маленькому ребенку становится очень жарко, важно опрыскивать его или протирать холодной водой, подчеркнула врач.

Обязательно нужно чаще давать пить, у детей вообще выше потребность в воде. Берите воду с собой всегда, когда выходите из дома. Для взрослых правила точно такие же. Также не советую надевать черную одежду или выбирать панамы черного цвета, — заключила Чернышова.

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