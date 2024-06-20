Сильнейший ураган, пострадавшие, погибшие: как мегаливень уничтожает Москву

Фото: Артур Новосильцев /Агентство «Москва»

Обещанный синоптиками мегаливень пришел в Москву 20 июня. Что происходит с погодой, может ли катаклизм уничтожить столичную инфраструктуру, сколько человек пострадало и погибло от последствий урагана?

Что происходит в Москве 20 июня

Синоптики предупреждали о сильных ливнях с грозой и градом в Москве 20 июня, ожидается до 40 мм осадков. Первые заряды ливня начались на окраинах Москвы уже с утра.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о «залповых ливнях». Прогнозируется, что выпадет 36% месячной нормы осадков.

На 15:00 мск в столице наблюдается затишье после часового мегаливня и ураганного ветра.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что на Москву может обрушиться еще одна волна дождей.

«Следующий атмосферный фронт, с которым и будут связаны все летние погодные опасности (ливень, гроза и порывистый ветер), ждем в период с 12 до 19 часов», — сообщила она.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», до 21 часа ливень будет идти почти на всей территории Подмосковья, а после 21:00 может вернуться в Москву.

Что известно о разрушениях в Москве из-за ливня

По данным Telegram-канала «112», Как минимум десять человек, в том числе ребенок, пострадали во время урагана в Москве, повреждены десятки автомобилей.

В свою очередь в Московской области были замечены смерчи, о которых предупреждали синоптики.

Telegram-каналы сообщают, что металлические листы выбили окна трамвая в Москве во время урагана. Пострадали два пассажира, инцидент произошёл возле станции метро «Бабушкинская».

Кроме того, дерево упало на 69-летнюю пенсионерку из-за урагана. Инцидент произошёл возле магазина на Ленинском проспекте. У пострадавшей сильный ушиб поясницы, сейчас её доставляют в больницу.

Сообщается также, что москвича унесло ураганным ветром вместе с биотуалетом. Пострадавший позвонил в МЧС и сообщил, что никак не может выбраться, так как туалет упал дверью вниз.

Telegram-канал Baza сообщил, что один человек погиб во время урагана. По данным канала, на мужчину упало дерево, он скончался на месте до приезда медиков. Как сообщает канал, инцидент произошел недалеко от парка «Дубки» в Тимирязевском районе столицы.

Как устраняют последствия урагана

РИА Новости со ссылкой на комплекс городского хозяйства сообщило, что московские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, а также демонтируют поврежденные ветром конструкции после шторма.

«На город обрушился залповый ливень. Зафиксированы порывы ветра до 22 м/с. Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду», — говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

Однако не все жители столицы спрятались по домам. Нашлись и москвичи, которые с помощью древних ритуалов пытались, вероятно, прогнать непогоду.

Городские службы тем временем устраняют последствия урагана, убирая не только поваленные деревья, но и унесенные со строек металлические шиты и обшивку с крыш жилых домов.

Комплекс городского хозяйства пока просит москвичей воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

Читайте также:

Мегаливень, град, смерчи: уйдет ли Москва под воду 20 июня?

Творят сущий беспредел: как мигранты оскверняют святыни и памятники в РФ

Дизайнер, поэт, байкер: чем был известен Егор Зайцев