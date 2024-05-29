Названы главные признаки просроченного крема от загара Химик Тишина: просроченный крем от загара становится жидким и меняет цвет

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Главными признаками просроченного крема от загара являются изменения цвета, запаха и консистенции средства, рассказала NEWS.ru заведующая кафедры прикладной химии Государственного университета просвещения Екатерина Тишина. Она отметила: если препарат стал жидким, его следует выбросить.

Первый признак того, что ваше любимое средство от загара пришло в негодность, это видимое изменение его структуры. Если крем стал жидким, поменял цвет или запах, выбросьте его. Он больше не выполняет свои функции, более того, может быть опасен. Изменившийся запах — верный признак порчи и масла для загара, выбрасывайте сразу, — добавила Тишина.

Ранее врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил, что во время загара следует закрывать родинки, чтобы на них не воздействовали солнечные лучи. Специалист объяснил, что некоторые родинки могут превратиться в злокачественные новообразования.

Онколог Замира Раджабова ранее заявила, что наиболее опасно загорать в Австралии и Новой Зеландии. По ее словам, в этих странах очень тонкий озоновый слой. Врач добавила, что в России случаи меланомы часто фиксируются в Приволжском и Южном округах, так как там большое количество солнечных дней в году.