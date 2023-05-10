Косметолог рассказала о влиянии автозагара на кожу Косметолог Мошкова предупредила о неспособности автозагара защищать кожу от ультрафиолета

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Средства для автозагара не вредят здоровью кожи, но не способны защитить ее от ультрафиолетовых лучей, рассказала «Москве 24» врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова. По ее словам, в этом отличие искусственного загара от естественного, поэтому важно продолжать пользоваться солнцезащитными средствами с высоким индексом SPF.

Косметолог напомнила, что в основе потемнения кожи при использовании автозагара лежит химическая реакция Майяра, когда в результате взаимодействия активного действующего вещества с кератином поверхностного слоя кожи в ней накапливается меланоидин, который и придает загорелый вид. Однако, в отличие от меланина, вырабатывающегося при естественном загаре, это вещество не защищает кожу от УФ-лучей.

По словам специалиста, основным активным веществом во всех средствах для автозагара является моносахарид дигидроксиацетон, выделяемый из сахарной свеклы, тростника или глицерина. Некоторые автобронзанты содержат меланин, тирозин и его производные, а также эритрулозу, которую получают из ягод малины. Все эти вещества безвредны для кожи, подчеркнула врач.

Однако надо учитывать, что после использования автозагара затрудняется диагностика некоторых дерматозов, а также осмотр родинок и других новообразований кожного покрова, — отметила дерматолог.

Кроме того, некоторые автобронзанты сушат кожу, поэтому после процедуры автозагара необходимо дополнительно использовать увлажняющие и питательные средства, порекомендовала Мошкова.

Ранее врач-дерматолог Кристина Тогоева посоветовала при повреждении родинок обработать место травмы раствором антисептика и показаться специалисту. По словам врача, одним из факторов, провоцирующих травматизацию родинок, является ожог при длительном пребывании на солнце.