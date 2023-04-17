Дерматолог напомнила, что делать с поврежденной родинкой Дерматолог Тогоева: поврежденную родинку нужно обработать антисептиком

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При повреждении родинок необходимо обработать место травмы раствором антисептика и показаться специалисту, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматолог и косметолог Кристина Тогоева. Как отметила врач, часто факторами, провоцирующими травматизацию родинок, являются ожог при длительном пребывании на солнце, ее возвышение над уровнем кожи, механическое трение при расположении родинки в анатомических складках кожи и в зоне роста волос, где используют бритвенные станки.

Затем нужно записаться на прием к врачу-дерматологу, хирургу или онкологу. Специалист проведет осмотр с помощью дерматоскопа, определит характер повреждения, тип новообразования, — отметила медик.

В зависимости от типа новообразования и площади повреждения специалист назначит медикаментозную противовоспалительную терапию или порекомендует иссечение новообразования с последующим гистологическим исследованием удаленного материала, подчеркнула дерматолог.

Врач-дерматолог Диана Тахтарова в свою очередь рассказала, что наиболее опасные родинки возникают на лице, шее, под грудью и в подмышечной зоне. Новообразования могут перерасти в злокачественные опухоли при частой травматизации и из-за воздействия солнца.