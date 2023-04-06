Названы опасные места с родинками на теле Дерматолог Тахтарова посоветовала внимательно следить за родинками на лице

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Самые опасные родинки возникают на лице, шее, под грудью и в подмышечной зоне, предупредила врач-дерматолог Диана Тахтарова. Она рассказала «Газете.Ru», что невусы могут перерасти в злокачественные опухоли при частой травматизации и из-за воздействия солнца, поэтому за ними необходимо внимательно следить.

Самая простая родинка при постоянной травматизации или воздействии солнца может со временем приобрести признаки злокачественности. Поэтому особенного наблюдения требуют родинки на лице, в области носа, на шее при ношении цепочек, под грудью при ношении бюстгальтеров, в подмышечной зоне, на волосистой части головы, а для мужчин — в зоне роста бороды, — пояснила дерматолог.

По словам дерматолога, родинки появляются из-за генетической предрасположенности, гормонов и воздействия ультрафиолетовых лучей. Тахатарова посоветовала следить за изменениями. Опасными признаками могут быть изменение цвета, формы, нечеткий контур и неравномерный окрас. Специалист напомнила, что иногда родинки возникают в труднодоступных местах — их можно проверять с помощью зеркала или просить о помощи близких. Врач уточнила, что при обнаружении изменений не следует заниматься самолечением.

Дерматолог-онколог Ольга Антонова предупредила, что зуд родинки может быть признаком ее перерождения в злокачественную опухоль. По ее словам, родинка может чесаться из-за механического воздействия одежды или украшений, а также из-за шелушения кожи.