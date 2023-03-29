Дерматолог назвала причины зуда родинки Дерматолог Антонова назвала перерождение в опухоль одной из причин зуда родинки

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Зуд в области родинки может быть признаком ее перерождения в злокачественную опухоль, предупредила дерматолог-онколог Ольга Антонова. Она рассказала «Москве 24», что не следует заниматься самолечением и искать причины самостоятельно, лучше сразу обратиться к специалисту, который поставит точный диагноз.

Зуд, жжение, покалывание в области родинки могут быть симптомами ее перерождения в злокачественную опухоль. Поэтому лучшим решением станет не самолечение, а поход к дерматологу, — пояснила врач.

Специалист отметила, что родинка может чесаться из-за механического воздействия одежды или украшений, а также из-за шелушения кожи. Еще одной причиной зуда Антонова назвала аллергию на укус насекомого или на какие-либо продукты. В ряде случаев этот симптом может свидетельствовать о кожных заболеваниях, таких как псориаз, герпес или дерматит. Специалист добавила, что зуд родинки может указывать на обострение хронических патологий, таких как застой желчи или сахарный диабет. Кроме того, причиной может быть психосоматика.

Дерматолог посоветовала обращаться к врачам при любых изменениях, которые происходят с родинкой. К ним также относятся изменение цвета, формы, образование трещин и язвочек, кровоточивость.

Врач-дерматолог Мария Аветисова ранее рассказала, что чаще всего красная родинка представляет собой доброкачественное новообразование под названием «гемангиома». Она отметила, что иногда изменение цвета может свидетельствовать о начале злокачественного процесса.