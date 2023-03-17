Раскрыта опасность красных родинок Дерматолог Аветисова: изменение цвета родинки может указывать на ее злокачественность

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Врач-дерматолог Мария Аветисова рассказала «Известиям», что чаще всего красная родинка представляет собой доброкачественное новообразование под названием «гемангиома», но изменение цвета и размера образования могут говорить о начале злокачественного процесса. Эксперт отметила, что для точного определения необходимо провести гистологическое исследование.

Для пациента и врача такое понятие, как «красная родинка», может иметь очень разное значение. Без осмотра и проведения дерматоскопии невозможно точно сказать, о доброкачественном или злокачественном образовании идет речь, требует ли оно наблюдения или необходимо провести гистологическое исследование, — сказала Аветисова.

Специалист добавила, что на злокачественность красной родинки могут указывать обретение нечетких границ, кровоточивость, а также появление корочки и изъявлений.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.