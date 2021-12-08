Разработчики браузера Tor подтвердили блокировку в России

Блокировку браузера Tor подтвердили разработчики проекта. На официальном блоге появился пост, где разработчики призвали помочь жителям России противостоять действиям Роскомнадзора, который пригрозил полностью заблокировать доступ к браузеру по всей стране. В качестве решения пользователям по всему миру предлагается поднимать у себя выходные узлы браузера.

Разработчики также отметили , что в настоящее время в России насчитывается 300 тысяч пользователей Tor. Это 15% от всех пользователей проекта. В начале декабря жители крупных городов России заметили массовую блокировку сети Tor.

Подключиться к ней не могут многие пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. Заблокированными оказались почти все IP-адреса, которые использует Tor и связанные с ним системы.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор не будет сразу принимать меры против зарубежных IT-компаний, которые не успеют открыть представительства в России к 1 января 2022 года, но «задумается» об их применении. При этом сами компании заявляют, что заинтересованы в работе с российской аудиторией.