Рассмотрение дела схиигумена Сергия перенесли на 3 июля из-за его неявки

https://static.news.ru/photo/45e41588-b799-11ea-b465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Средний Путь/youtube.com

Церковный суд Екатеринбургской епархии перенёс на 3 июля рассмотрение дела Сергия (Николая Романова) из-за его неявки. Старец, которого называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее вступил в конфликт со священноначалием РПЦ, проклял закрывающих в период пандемии храмы, а после запрета в священнослужении забаррикадировался в монастыре.

Назначить следующее заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия Романова через неделю, на 3 июля 2020 года. Вызвать схиигумена Сергия Романова на это заседание повесткой, — цитирует РИА Новости председателя церковного суда Николая Малето.

Он также добавил, что суд выражает сожаление, что схиигумен проявил непослушание и несмирение. Кроме того, Сергия в очередной раз призвали к исполнению монашеских обетов и священнической присяги.

Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена прошло 15 июня. На нём Сергий зачитал подготовленный текст, не имеющий отношения к сути дела, и покинул помещение.

На Романова из-за публичных высказываний также заведено административное дело, его рассмотрение назначено на 7 июля.

Как писал NEWS.ru, конфликт между схиигуменом Среднеуральского монастыря Сергием и священноначалием РПЦ вспыхнул после того, как он в одной из проповедей проклял сторонников «беззаконной изоляции» и закрытия храмов под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. После призывов священника выходить на улицы и протестовать епархия лишила его права проповедовать, однако он продолжил свои выступления.

В июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь. Однако священнослужитель отказался покинуть свою обитель и 16 июня забаррикадировался в ней со сторонниками. 17 июня обитель посетили представители правительства Свердловской области. В монастыре, помимо призванных Сергием казаков и священнослужителей, оказались нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.