Раскрыты подробности о состоянии Костомарова РЕН ТВ: фигурист Костомаров начал общаться с родственниками

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Роман Костомаров

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова продолжает улучшаться, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, фигурист уже начал общаться с родственниками, но под обязательным присмотром врачей.

Источник РЕН ТВ рассказал, что у Костомарова стала падать температура, а сердцебиение приходить в норму. Медики следят за состоянием здоровья спортсмена и периодически делают массаж сердца.

Он был госпитализирован с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке 10 января, тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Врачи оценивали состояние фигуриста как крайне тяжелое.

Прогрессирующая пневмония привела к тому, что у Костомарова начались проблемы с сердцем. Кроме того, у него диагностировали мерцательную аритмию. Врачи отмечали, что у фигуриста очень большие очаги поражения легких. Помимо этого, медики боролись с прогрессирующим сепсисом.

Мать фигуриста Валентина Костомарова ранее рассказала, что всю информацию о сыне узнает от его супруги. Она прокомментировала слухи о возможном отключении спортсмена от аппарата ЭКМО, отметив, что врачам виднее. Она также выразила уверенность, что специалисты примут верное решение.