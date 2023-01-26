Раскрыты детали матерной перепалки пассажиров рейса из Таиланда в Россию S7: причиной перепалки на рейсе из Таиланда в Россию стали пьяные трансферные пассажиры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба группы компаний S7 сообщила NEWS.ru о перепалке пассажиров рейса Новосибирск — Нерюнгри, которая произошла 26 января. Там уточнили, что причиной инцидента стали два пассажира, которые летели в Нерюнгри из Таиланда, при этом вели себя агрессивно, нецензурно выражались в адрес бортпроводников и пассажиров и не реагировали на замечания.

Два трансферных пассажира, которые летели из Таиланда в Нерюнгри через Новосибирск, вели себя агрессивно, нецензурно выражались в адрес бортпроводников и рядом сидящих пассажиров. Они не отреагировали на замечания бортпроводников и представителя авиакомпании. По решению командира воздушного судна на борт был вызван наряд полиции, — сообщили в авиакомпании.

Сотрудники полиции сняли пассажиров с рейса, на них составлен административный протокол в связи с совершением правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Самолет вылетел из Новосибирска в 03:56 по местному времени с задержкой около полутора часов. В компании принесли извинения пассажирам рейса за доставленные неудобства.

Поводом для комментария стал громкий скандал, который вспыхнул между двумя пассажирами самолета S7. Причина конфликта не называлась, сообщалось, что дебоширов высадили еще до взлета.

Ранее вылет рейса из Красноярска в таиландский Пхукет был задержан из-за пьяного пассажира, угрожавшего взорвать борт. Сотрудники службы безопасности устроили проверку на борту самолета, вылет отложили на четыре часа. Самого дебошира вывели из самолета вместе с семьей.