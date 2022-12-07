Раскрыта причина роста сезонных заболеваний Иммунолог Крючков назвал главную причину резкого роста сезонных болезней

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Иммунолог Николай Крючков рассказал URA.RU, что резкий рост сезонных заболеваний в России в первую очередь вызван отменой антиковидных ограничений. По словам эксперта, ограничения были главным сдерживающим фактором. Он пояснил, что в предыдущие сезоны иммунитет не наработался в должной мере, так как предыдущие сезоны «прошли по гриппу и другим ОРВИ относительно слабо».

Главный фактор — отмена всех антиковидных ограничений. Да, есть момент, что специфический иммунитет не наработался в должной мере, потому что предыдущие сезоны прошли по гриппу и другим ОРВИ относительно слабо. Прошлый сезон прошел средне, а теперь разжимается как пружина, — сказал Крючков.

Он добавил, что в нынешнем эпидемическом сезоне большое распространение получили очень активные штаммы H1N1 и H3N2, так как люди в должной мере не получили иммунитет от ОРВИ и гриппа.

Врач-невролог ЦКБ Управления делами президента РФ Гульжан Сакбаева ранее заявила, что из-за сложной школьной программы в России выросло число детей с патологиями, например, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Она добавила, что этот синдром диагностируют у школьников чаще остальных. Эксперт отметила, что еще одним фактором этого явления стало то, что детям стали раньше времени давать гаджеты.