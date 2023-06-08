Раскрыта смертельная опасность кондиционеров Терапевт Чернышова рассказала о рисках развития пневмонии из-за кондиционера

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Из-за использования кондиционера повышается риск развития пневмонии в тяжелой форме, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. В разговоре с «Москвой 24» специалист отметила, что такая ситуация чаще всего происходит, когда систему не чистят и не следят за ее состоянием. По словам терапевта, в грязном кондиционере накапливаются бактерии.

Если кондиционер долго не чистить, не следить за его состоянием, в нем могут размножаться бактерии, например легионелла, которая вызывает тяжелую пневмонию, то есть воспаление легких, — предупредила специалист.

Чернышова подчеркнула, что кондиционер может быть опасен для здоровья, если не соблюдать несколько правил. Так, нельзя допускать резкий перепад температуры воздуха, это чревато простудными заболеваниями. Кроме того, не стоит сидеть прямо под кондиционером. Нужно располагаться так, чтобы не ощущался поток воздуха, предупредила врач.

В офисе мы не должны сидеть там, где чувствуется поток воздуха. Если такое есть, значит, надо ставить какой-то защитный экран, чтобы отвести этот воздух. Иначе возможна не только простуда, но и боль в спине, шее и появление отита, — заключила терапевт.

Эксперт по кондиционерам Валерий Метко ранее посоветовал выбирать умелого специалиста по принципу сарафанного радио. Чтобы не нарваться на дилетанта, необходимо самостоятельно посмотреть ролики в Сети о том, как правильно устанавливать кондиционер.