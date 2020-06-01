Ракова сообщила, что временные госпитали в Москве законсервируют на год

https://static.news.ru/photo/9cde5dec-a454-11ea-bbef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что созданные в столице временные госпитали для лечения людей, заражённых коронавирусом, власти не станут демонтировать. По её словам, выделенный под борьбу с инфекцией коечный фонд столичных больниц опасно выводить в обыкновенную плановую работу, не имея резерва.

В Москве создали пять временных госпиталей, аналогичных созданному на ВДНХ, на 10 тыс. коек, отметила Ракова в эфире Первого канала.

Для перевода стационара в ковидный требуется три недели. А для того, чтобы расконсервировать этот госпиталь хватит одного, двух, максимум трёх дней. Все они закреплены за крупными многопрофильными больницами, в которых есть коллективы, которые всё это подготовили для себя. Год это минимум будет стоять, — пояснила заммэра.

Она добавила, что создавался дополнительный коечный фонд с целью предотвращения возможного роста эпидемии COVID-19, а поскольку он не понадобился, его можно законсервировать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анастасия Ракова заявила: своевременное расширение коечного фонда столичных больниц позволило избежать развития эпидемии COVID-19 в Москве по «итальянскому сценарию». По словам чиновницы, городскую систему здравоохранения перестроили за полтора месяца до пиковой госпитализации — двух тысяч пациентов в сутки. В худшие дни в итальянские больницы поступали 10–20 тысяч человек, отметила она.