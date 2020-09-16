Компания-владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловала приговор

Владевшая машиной, которая участвовала в аварии с актёром Михаилом Ефремовым, компания «Стоун-XXI» попросила признать себя потерпевшей стороной по делу. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы.
Апелляционная жалоба поступила в адрес суда от представителя ООО «Стоун-XXI» на приговор Пресненского суда от 8 сентября 2020 года по уголовному делу в отношении Ефремова М. О. Заявитель просит отменить приговор Пресненского суда и признать ООО «Стоун-XXI» потерпевшим, — сказала собеседница ТАСС.
До этого приговор артисту обжаловал его бывший адвокат Эльман Пашаев. Жалобу рассмотрит Мосгорсуд, однако в какой день это произойдёт, пока неизвестно.
Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.
Как писал NEWS.ru, новый адвокат Ефремова оказался армрестлером.
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