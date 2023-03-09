«Пытаемся связаться»: представитель Птахи о поисках рэпера после обстрела Представитель рэпера Птахи заявил, что тот до сих пор не вышел на связь после обстрела

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев)

Команда российского рэпера Давида Нуриева (Птаха) пытается найти тех, кто сопровождал его во время поездки в ДНР, исполнитель до сих пор не вышел на связь после попадания под обстрел на территории республики, рассказала NEWS.ru представитель исполнителя Марина Евстифеева. О случившемся стало известно вечером 8 марта.

Новостей никаких новых нет, Давид до сих пор не выходил на связь. Сейчас пытаемся связаться с теми, кто был с ним, но пока безрезультатно, — отметила собеседница.

На коротком видео, опубликованном в Сети, можно заметить музыканта в бронежилете и каске. Птаху снимали на фоне звуков выстрелов. Концерт Нуриева совместно с репером 3022/Андрей планировался на вечер 8 марта. Однако исполнители перестали выходить на связь. На видео видно, что музыканты передвигались по территории в сопровождении друзей.

Ранее сообщалось, что команда рэпера Птахи опубликовала последнее видео, которое получила от исполнителя из Донбасса. После этого музыкант попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории ДНР. На кадрах, которые длятся всего несколько секунд, слышны выстрелы из автоматического оружия.