В Сети появилось видео с попавшим под обстрел в ДНР рэпером Птахой

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Птаха

Кадры, свидетельствующие о попадании под обстрел в ДНР рэпера Птахи (Давид Нуриев), опубликовали «Известия». На коротком видео можно заметить музыканта в бронежилете и каске.

Птаху снимали на фоне звуков выстрелов.

Концерт Нуриева совместно с репером 3022/Андрей планировался на вечер 8 марта. Однако исполнители перестали выходить на связь. На видео видно, что музыканты передвигались по территории в сопровождении друзей.

Ранее сообщалось, что команда рэпера Птахи опубликовала последнее видео, которое получила от исполнителя из Донбасса. После этого музыкант попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории ДНР. На кадрах, которые длятся всего несколько секунд, слышны выстрелы из автоматического оружия.