В Сети появилось последнее видео, полученное от рэпера Птахи в ДНР

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Птаха

Команда рэпера Птахи (Давид Нуриев) опубликовала последнее видео, которое получила от исполнителя из Донбасса. После этого музыкант попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории ДНР.

На кадрах, которые длятся всего несколько секунд, слышны выстрелы из автоматического оружия. Похоже, что камера сняла, как несущий её человек падает или ложиться на землю.

Да, он действительно ездил в Донецк. На связь он не выходил [после отправки видео], телефон отключён, дозвониться до него невозможно, — рассказала PR-директор музыканта Марина Евстифеева.

Вечером 8 марта появилась информация, что российский рэпер Птаха попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории ДНР. Он приехал в регион, чтобы выступить с концертом перед бойцами.

Ранее РИА Новости со ссылкой на организаторов поездки сообщило, что рэперы Птаха и Андрей 3022 попали под обстрел в Донецкой Народной Республике. По имеющимся у агентства данным, инцидент произошел вечером 8 марта. Связь с музыкантами отсутствует.