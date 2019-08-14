https://static.news.ru/photo/356426ec-bf26-11e9-9ce8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В России выросло число несовершеннолетних, которые становятся матерями до достижения ими 18-летнего возраста. Так, по данным Росстата, в 2018 году сразу пять россиянок в возрасте 17 лет родили пятого ребёнка.

В прошлом году самыми молодыми мамами стали четыре девочки в возрасте 12 лет. 13-летние родили 34 ребёнка, более 190 детей появилось на свет у 14-летних девушек и 919 — у 15-летних. Мамы в возрасте 16 лет родили 2925 малышей, 165 из которых стали вторыми в семье, девять — третьими, ещё два ребёнка — четвёртыми.

По словам директора Института демографии Высшей школы экономики Анатолия Вишневского, в некоторых регионах раннее материнство считается нормой.

Надо, конечно, знать, где это происходит, Россия — страна большая, если это где-нибудь на Северном Кавказе. Всё зависит от того, в какой среде живёт, как родители относятся, вы не можете запретить, да и не нужно запрещать родить, нельзя также запретить сделать аборт, — заявил он в беседе с РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что каждый пятый младенец в России оказался внебрачным. По данным Росстата, чаще всего такие дети появлялись на свет в Туве (60,4% от общего количества новорождённых в регионе), в Чечне (41,8%) и на Чукотке (40,5%).