«Пять дней льется под детский сад»: как фекалии затопляют Астрахань На Нижней Волге прорывы канализации заставили людей обращаться в Кремль

Фото: Личный архив Евгения Дунаева

Улица Луконина, Астрахань

Жители Астрахани создали в интернете петицию с обращением к президенту Владимиру Путину с жалобами на то, что город «тонет в фекалиях» из-за частых аварий на канализационных сетях. Также они просят федеральных чиновников вмешаться в ситуацию с водоснабжением города, которое ухудшается из-за износа сетей. Региональные власти признают, что коммунальная система не модернизировалась десятилетиями. NEWS.ru выяснил подробности и узнал, что Астрахань не является одинокой в этой ситуации.

Почему астраханцы обратились к Путину

В петиции, опубликованной 30 октября на портале Change.org, жители Астрахани обратились к президенту РФ Владимиру Путину, генпрокурору Игорю Краснову, главе СК Александру Бастрыкину, а также спикерам Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину. Они пишут, что ежедневно город «тонет в фекалиях» из-за аварий на канализационных сетях.

Это происходит потому, что «система канализации Астрахани не видела капитального ремонта больше полувека». В итоге коммунальные сети города «износились уже почти на 90%» и «с каждым годом становится все хуже», подчеркивают авторы петиции.

Создатели петиции также обращают внимание на проблему водоснабжения в Астрахани: «Сгнившие много лет назад трубы рвутся. На них клеят заплатки. Трубы снова рвутся, асфальт проваливается, машины туда падают. Воду отключают. Снова что-то чинят. Трубы снова рвутся. И так по кругу».

В беседе с NEWS.ru эту ситуацию подтвердил депутат Заксобрания Астраханской области Олег Шеин.

Фото: Личный архив Евгения Дунаева Улица Луконина, Астрахань

«Проблема износа коммунальных сетей в Астрахани достаточно острая. В летние периоды из-за нагрузок в жару (а Астрахань — это южный город) целые массивы остаются без воды вообще. К этому добавляются многочисленные аварии на [водопроводных и канализационных] сетях, которые происходят не менее 10 раз в сутки. В прошлую зиму в Астрахани вовсю рвало канализацию, причем даже когда не было сильных морозов. Из-за фекальных стоков в разных частях города возникали большие ледяные торосы, которые держались неделями. ЧП такого рода происходило даже недалеко от зданий администрации Астраханской области и городской мэрии», — отметил Шеин.

Он подчеркнул, что у муниципального предприятия «Астраханский водоканал», в ведении которого находится городская система водоснабжения и водоотведения, имеется множество проблем и в предстоящую зиму «ситуация изменится не в лучшую сторону».

Сколько фекальных разливов в Астрахани произошло за осень 2023 года

Депутат Астраханской облдумы Евгений Дунаев 23 сентября рассказал, что из-за прорыва сетей в городе фекалиями затопило вход в парк Знаний, про открытие которого сообщалось за несколько дней до аварии. Через два дня Дунаев сообщил, что аварию ликвидировали, но уже 25 сентября прорыв произошел «в двух метрах от предыдущей дыры».

Фото: Личный архив Евгения Дунаева Улица Луконина, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Улица Луконина, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Улица Луконина, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Улица Луконина, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Улица Луконина, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Улица Луконина, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Улица Луконина, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Улица Луконина, Астрахань

В середине октября окрестности парка вновь заливало, вместе с продовольственной ярмаркой. Нечистоты текли в сторону детской поликлиники и детского сада.

«Мы, жители Астрахани, очень-очень удивлены халатностью наших руководителей. Пять дней льется говно, извините меня, под детский сад. <...> Дети вышли играть и [пятые сутки] дышат вот этими парами», — в красках рассказывала на видеоролике одна из местных жительниц.

В то же время стало известно, что стоки подтопили подвал и стали заливать окрестности многоквартирного дома по улице 11-й Красной Армии. Позднее, 23 октября, местные СМИ рассказывали про аналогичные жалобы жильцов дома на улице Богдана Хмельницкого. На следующий день депутат Евгений Дунаев сообщил про «озеро из фекалий» рядом с домом на улице Латышева, обвинив чиновников в бездействии. В ответ в администрации Астрахани задержку с ремонтом объяснили тем, что «кадровый состав службы эксплуатации канализационного хозяйства укомплектован всего на 40%», а по всему городу на тот момент было зафиксировано почти 800 аналогичных заявок.

В начале ноября Общероссийский народный фронт (ОНФ) сообщил про существующее три года «фекальное озеро площадью шесть тысяч квадратных метров» возле дома на улице Куликова. На этот сигнал отреагировала региональная прокуратура, организовав проверку.

Похожее «озеро» с канализационными стоками есть и на другом конце Астрахани, в микрорайоне III Интернационал на улице Акмолинской, пишет издание «Блокнот».

Что о происходящем говорят астраханские власти

В беседе с NEWS.ru министр строительства и ЖКХ Астраханской области Денис Капралов также признал, что водопроводно-канализационные сети регионального центра «сильно изношены и не обновлялись десятилетиями». Из-за этого, по словам чиновника, и «возникают аварийные ситуации, особенно в период подготовки к отопительному сезону».

«Чтобы решить эту проблему, областному центру из федерального бюджета выделен инфраструктурный бюджетный кредит на реновацию сетей МУП „Астраханский водоканал“. Сумма кредита — 2,7 млрд рублей. В рамках ИБК (инфраструктурного бюджетного кредита. — NEWS.ru) сейчас проводятся работы, в том числе реконструкция дюкерных переходов на обоих берегах города Астрахани. Всего в программу ремонта включено 53 объекта системы водопровода и канализации», — заверил Капралов.

По его словам, в рамках выделенных кредитов модернизация коммунальной инфраструктуры Астрахани будет производиться на 97% за счет федерального бюджета и на 3 % — из средств городской казны. Также Денис Капралов рассказал, что в регионе проходит реконструкция очистных сооружений, на которую выделили 3,8 млрд рублей. Работы должны завершить к ноябрю 2024 года.

Фото: Личный архив Евгения Дунаева Улица Латышева, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Улица Латышева, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Улица Латышева, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Улица Латышева, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Улица Латышева, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Улица Латышева, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Улица Латышева, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Улица Латышева, Астрахань

Что не так с коммунальной системой Астрахани (и не только)

Как утверждает в беседе с NEWS.ru Олег Шеин, денег на развитие и обновление коммунальной инфраструктуры не хватает. На данном фоне в городе «из популистских соображений держались достаточно низкие тарифы на холодное водоснабжение».

«В итоге хоть Астраханский водоканал не обанкротился, но не имел ресурсов для того, чтобы заменять сети. К тому же из-за того, что высококвалифицированные рабочие предприятия получают низкие зарплаты, там не хватает и сотрудников, а костяк работников — это пенсионеры. Ситуация ухудшилась, когда местных руководителей предприятия, знавших каждую трубу, поменяли на людей, которые город увидели в первый раз», — отметил собеседник NEWS.ru, добавляя, что коммунальным предприятием руководят люди, не проживающие в Астрахани.

Как ситуация обстоит в других регионах

Олег Шеин резюмировал, что в тех российских городах, где водопроводные сети передавали в частные руки, ситуация оставляет желать лучшего. При этом в концессию стратегические предприятия попадают на десятилетия.

«Там губернаторы менялись, но на их место приходили люди, которые оказывались в ситуации, когда они не могут управлять системой обеспечения. Например, в Перми такого рода „подарочек“ остался на 50 лет», — резюмировал Шеин.

Как заявлял ранее NEWS.ru руководитель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков, в среднем по России износ коммунальной инфраструктуры составляет 80% из-за многолетнего недофинансирования отрасли и, как следствие, отсутствия обновления коммуникаций. При этом, по его словам, в Москве и крупных городах ситуация сильно отличается в лучшую сторону по сравнению с остальной Россией. До этого в Совете Федерации отмечали, что по состоянию на 2020 год износ коммунальных сетей в РФ составлял «порядка 58%, при этом деградация системы жилищно-коммунального хозяйства нарастает».

Фото: Личный архив Евгения Дунаева Улица Латышева, Астрахань

Яркий пример происходящего в системе ЖКХ — прошлогодний масштабный прорыв канализации в соседнем с Астраханью Волгограде, ставший крупнейшей в истории города техногенной аварией. Тогда, в конце октября 2022 года, на протяжении нескольких суток сотни тысяч человек оставались без воды, улицы затопило нечистотами, которые стекали в Волгу, нанося экологический ущерб.

Как рассказал NEWS.ru профессор Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Сергей Сиваев, аварийность на коммунальных сетях за последние годы растет: в 2021 году она, по данным Росстата, увеличилась на 16% по сравнению с 2020-м. А ситуация с аварией в Волгограде — это «очень важное предупреждение».

«Износ основных фондов в инженерной инфраструктуре городов опережает обновляемость, капитальный ремонт и модернизацию. И пока ситуация такая, к сожалению, есть вероятность того, что аварийность будет расти», — пояснил Сиваев.

Фото: Личный архив Евгения Дунаева Парк Знания, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Парк Знания, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Парк Знания, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Парк Знания, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Парк Знания, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Парк Знания, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Парк Знания, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Парк Знания, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Парк Знания, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Парк Знания, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Парк Знания, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Парк Знания, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Парк Знания, Астрахань Фото: Личный архив Евгения Дунаева Парк Знания, Астрахань

Поможет ли системе ЖКХ национализация или приватизация

По словам Шеина, власти Астраханской области на протяжении нескольких лет пытаются отдать местный водоканал из муниципальной собственности в концессию частным компаниям. По его словам, это неприемлемо, потому что речь идет «не о какой-то макаронной фабрике, а о системах жизнеобеспечения».

«Региональное руководство расписывается в том, что коммунальной инфраструктуре нужен частный руководитель. Это говорит о том, что оно понятия не имеет, что со всем этим делать, ему это неинтересно и непонятно, что надо найти какого-нибудь частника, и якобы все будет хорошо. Но мы понимаем, что частник наверняка поставит вопрос о резком повышении тарифов и заберет себе прибыль», — констатирует парламентарий.

Сергей Сиваев, напротив, считает правильной идею концессионных соглашений, то есть привлечения инвестиций в отрасль в формате государственно-частного партнерства. При этом собеседник NEWS.ru подчеркнул, что «частник в данной истории — не спонсор и не филантроп, и он должен понимать, как эти [вложенные в ЖКХ] деньги вернуть».

Сиваев добавил, что бизнесу важно иметь «долгосрочное понимание будущих доходов», но существуют «проблемы тарифного регулирования», и если каждый раз в этой части принимаются «решения на год и без дальнейшей перспективы», то «никакой бизнес не будет вкладываться в эту систему без понимания того, как можно вложенные деньги вернуть».

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