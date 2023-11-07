Власти Астрахани ответили на петицию-жалобу на фекалии в городе Власти Астраханской области признали изношенность канализации в центре региона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водопроводно-канализационные сети города Астрахани сильно изношены и не обновлялись десятилетиями, рассказал NEWS.ru министр строительства и ЖКХ Астраханской области Денис Капралов. По его словам, из-за этого часто возникают аварийные ситуации, особенно в период подготовки к отопительному сезону.

Чтобы решить эту проблему, областному центру из федерального бюджета выделен инфраструктурный бюджетный кредит на реновацию сетей МУП «Астрводоканал». Сумма кредита — 2,7 миллиарда рублей. В рамках ИБК сейчас проводятся работы, в том числе реконструкция дюкерных переходов на обоих берегах города Астрахани. Всего в программу ремонта включено 53 объекта системы водопровода и канализации, — объяснил собеседник.

Капралов добавил, что модернизация коммунальной инфраструктуры будет проводиться на 97% за счет выделенных бюджетных кредитов, а на 3% — из средств муниципального образования «Городской округ город Астрахань». Кроме того, продолжил министр, сейчас проходит реконструкция очистных сооружений в рамках программы «Оздоровление Волги» и программы социально-экономического развития Астраханской области.

Стоимость — 3,8 миллиарда рублей. Работы идут в несколько этапов с 2022 по 2024 год включительно. К ноябрю 2024 года реконструкцию должны завершить. Станет другой система очистки сточных вод: хлор заменят ультрафиолетом, — резюмировал Капралов.

В конце октября жители Астрахани запустили петицию с требованием к властям решить проблему изношенных водопровода и канализации. Местные жители жаловали, что уже несколько недель отдельные улицы города «утонули» в фекалиях.

Ранее в Хабаровске поток канализационных вод накрыл преподавателя и студента техникума техносферной безопасности и промышленных технологий. В учебном заведении заявили, что на людей пролилась цементная стяжка.