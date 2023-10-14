Поток фекалий смыл преподавателя и студента в колледже Хабаровска Amur Mash: поток фекалий смыл преподавателя и студента в колледже Хабаровска

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Хабаровске поток канализационных вод накрыл преподавателя и студента техникума техносферной безопасности и промышленных технологий, сообщил Telegram-канал Amur Mash. В учебном заведении заявили, что на людей пролилась цементная стяжка.

На опубликованных кадрах видно, как учитель и студент с ноутбуком в руках сидят на скамье в коридоре и что-то обсуждают. В какой-то момент позади них происходит прорыв стены и на них льется поток жижи. От неожиданности оба вскакивают.

Директор техникума Ольга Богданова в беседе с изданием «Подъем» опровергла появившиеся в соцсетях данные о том, что произошел прорыв канализации.

У нас заливало крышу, и мы ее ремонтировали. И заливали цементной стяжкой крышу. И цемент проник через водосток. Никакая это не коммунальная авария — это фейковая информация и бред какой-то! — цитирует ее издание.

В случившемся Богданова обвинила строителей и пообещала разобраться в ситуации в понедельник, 16 октября. Она добавила, что никто в результате не пострадал, а ноутбук учащегося уцелел, но все это «очень неприятно».

В начале октября жители Хабаровска стали жаловаться на нашествие крыс. Чаще всего грызуны селятся в «сталинках» и домах с подвалами. Количество обращений в краевую дезинфекционную станцию значительно выросло, а управляющие компании не спешат решать проблему.