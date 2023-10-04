Новости регионов: жители Хабаровска пожаловались на нашествие крыс

Фото: Artur Cupak/imageBROKER.com/Global Look Press

Жители Хабаровска стали жаловаться на нашествие крыс. Чаще всего грызуны селятся в «сталинках» и домах с подвалами. Количество обращений в краевую дезинфекционную станцию значительно выросло, а управляющие компании не спешат решать проблему. Тем временем специалисты нашли старинные фотографии исторического центра Оренбурга. На них запечатлены частная школа для девочек-мусульманок и женский монастырь, которые существовали более 100 лет назад.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Двух бывших полицейских в Пятигорске осудили за смертельное избиение водителя, пишет newstracker.ru. Правоохранители остановили на дороге машину, водитель которой не хотел тормозить, избили автомобилиста и пассажира. Водитель скончался от полученных травм.

Республика Удмуртия

В Удмуртии к системе отопления подключили 78,6% социальных объектов и жилых домов. В Ижевске доля таких объектов меньше, пишет udm-info.ru. По данным администрации города, на утро 4 октября к системе отопления подключены 184 детских сада (83% от общего количества), 54 школы (30%), 69 больниц (100%) и 45 многоквартирных домов (1,3%).

Фото: IMAGO/Achim Duwentäster/Global Look Press

Ростовская область

В Ростовской области выявили более 130 случаев заражения корью. Около 73,3% заболевших составили несовершеннолетние. Как пишет rostovgazeta.ru, четыре месяца назад количество заболевших составляло 38 человек.

Республика Татарстан

В Казани за совершение краж в особо крупном размере и вымогательство судят 14 местных жителей. Как сообщает inkazan.ru, среди них трое — несовершеннолетние. Злоумышленники украли 20 железнодорожных рельсов, металлических отбойников и другое имущество на территории Татарстана, Марий Эл и Ульяновской области. От их действий пострадали предприятия, ущерб превысил 16 млн рублей. Организатор группы получил 6 лет и 2 месяца лишения свободы.

Волгоградская область

Двое волгоградцев три дня грабили мужчину у него дома, пишут novostivolgograda.ru. Двое пьяных мужчин ворвались в дом к 47-летнему жителю станицы Кумылженской. Злоумышленники избили его, требуя денег, а затем стали угрожать ножницами. Еще три дня они возвращались к жертве и отбирали деньги. В общей сложности они заполучили 52 тысячи рублей. Опасаясь убийства, пострадавший не сразу обратился в МВД.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде сгорел киоск с шаурмой. Информация о происшествии поступила к спасателям около 10 часов утра. В момент, когда вспыхнул пожар, объект был закрыт. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности, пишет newsnn.ru.

Свердловская область

Мошенники от имени начальника забрали у жительницы Екатеринбурга 3,7 млн рублей. Как пишет tagilcity.ru, в одном из мессенджеров ей пришло сообщение от него, а после этого позвонил незнакомец, сообщивший, что на нее якобы оформили кредит. После того как женщина отдала злоумышленникам деньги, она узнала у начальника, что тот не отправлял ей никаких сообщений.

Оренбургская область

Специалисты нашли старинные фотографии исторического центра Оренбурга, пишет 56orb.ru. Выяснилось, что более ста лет назад там существовала частная школа для девочек-мусульманок, а позади нынешнего ТЦ «Любимый» располагался женский монастырь.

Фото: vk.com/club108026011

Тюменская область

В Тюмени завершены поиски пропавшего утром восьмилетнего школьника. Ребенка нашли спустя два часа, пишет nashgorod.ru. Информации о том, где находился мальчик, нет.

Омская область

Житель Омской области из-за развода зарезал супругу на глазах у прохожих. Как пишет gorod55.ru, после этого он пытался покончить с собой. Женщина скончалась на месте, а подозреваемый находится в реанимации в тяжелом состоянии. Супруги воспитывали двоих детей. Незадолго до происшествия женщина забрала детей и ушла жить к матери.

Карелия

Одну из школ в Петрозаводске экстренно перевели на дистанционное обучение. Как пишет karelinform.ru, причиной стало возникновение серьезных неполадок в электросистеме здания и угроза возникновения пожара. Из-за короткого замыкания загорелся один из осветительных приборов. ЧП было устранено на месте, внутри здания работают электрики.

Приморский край

Во Владивосток приехала певица Анастасия Сланевская, известная как Слава. Как пишет vostokmedia.com, она провела один из концертов дальневосточного тура. Исполнительница в социальных сетях опубликовала кадры из города.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Сланевская

Башкирия

В международном аэропорту Уфы вынужденную посадку совершил рейс Минеральные Воды — Пермь. Как пишет mkset.ru, это произошло из-за больного пассажира на борту. Посадка воздушного судна прошла без происшествий — сигналы срочности и бедствия не объявлялись.

Хабаровский край

Жители Хабаровска жалуются на нашествие крыс. Как сообщает transsibinfo.com, грызуны особенно предпочитают «сталинки» и дома с подвалами. Управляющие компании не всегда принимают необходимые меры, а количество обращений в Краевую дезинфекционную станцию города растет.