Названы категории россиян, имеющие право на льготы при оплате коммуналки Депутат Чаплин: инвалидам и людям с высокими расходами на ЖКУ положены субсидии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У некоторых категорий россиян, например инвалидов или семей с детьми-инвалидами, есть возможность получить частичную или полную компенсацию затрат на коммунальные услуги, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, на возврат средств могут рассчитывать также те граждане, чьи расходы на услуги ЖКХ превышают установленные нормативы.

Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами могут претендовать на компенсацию до 50% за услуги ЖКХ вне зависимости от доходов семьи. Возврат денег оформляется после оплаты квитанций через МФЦ или местную соцзащиту, — сказал парламентарий.

Он также пояснил, что на федеральном уровне установлена норма, согласно которой расходы на ЖКХ не должны превышать 22% от доходов семьи. В регионах эта цифра может быть иной. Если семья тратит на коммуналку больше этого норматива, она может претендовать на субсидию до 100%. Для получения субсидии необходимо предоставить документы о доходах семьи за шесть месяцев. Кроме того, для положительного решения вопроса не должно быть непогашенных долгов по ЖКХ за последние три года.

В расчет доходов входят зарплаты, пособия, алименты, матпомощь, стипендии. Обратиться за оформлением субсидии можно в МФЦ, соцзащиту или сделать это самостоятельно через «Госуслуги», — разъяснил Чаплин.

Ранее в Минэкономразвития предупредили, что стоимость оплаты коммунальных услуг в России в 2024 году может подняться до 9,8%. В ведомстве подчеркнули, что в последующие два года стоимость услуг ЖКХ будет расти медленнее.