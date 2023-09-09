Юрист рассказала, как заставить УК компенсировать ущерб от разрыва труб Юрист Коровина: УК обязаны ухаживать за всем, что находится за пределами квартир

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управляющие компании (УК) обязаны ухаживать за всеми объектами, находящимися за пределами квартир, если речь идет про общее имущество, рассказала NEWS.ru юрист Дарья Коровина. Она отметила, что к подобному относятся стояки горячего и холодного водоснабжения, а также трубы, подающие воду в батареи. По ее словам, УК должна дважды в год перед отопительным сезоном и после осматривать общее имущество в многоквартирных домах и в ряде случаев обязана компенсировать ущерб от залива.

Ответственность УК за трубы будет до запорного устройства. Если у вас в квартире вентиль, перекрывающий трубу перед батареей, то до вентиля управляющая компания следит за трубой, после него ваша ответственность. Если запирающих устройств нет, то ответственность за оборудование полностью на УК, — заявила Коровина.

Эксперт подчеркнула, что на практике УК часто не осматривают имущество, за которое они несут ответственность, и в осенний период бывают спорные ситуации по заливам. Коровина добавила, что если в осенне-весенний период течет с крыши, об этом также стоит написать в УК перед началом осени, чтобы осмотрели крышу и приняли соответствующие меры.

Рекомендую перед началом отопительного сезона написать заявление в управляющую компанию со ссылкой на постановление правительства от 13 августа 2006 г. N 491 , чтобы представители УК пришли и осмотрели общедомовое имущество в вашей квартире: стояки холодного и горячего водоснабжения и трубы к батареям, — отметила Коровина.

Она объяснила, что в случае протечки, разрыва трубы и, как следствие, залива во время пуска отопления, у гражданина будет документ, подтверждающий его осмотрительность как собственника квартиры и заботу об общем имуществе в многоквартирном доме.

Если в квартире была перепланировка, перенос мокрых точек или изменение инженерных систем: перенесли ванную или повернули на другую стену полотенцесушитель, УК сошлется на это, чтобы не оплачивать ущерб от залива. Даже если перепланировка узаконена в Росреестре, и сотрудники БТИ написали, что работы не затронули несущие конструкции, лучше подготовить проект перепланировки и согласовать его, — рассказала Коровина.

Она отметила, что если в ходе пуска отопления случится залив: прорвало трубу в стояке или трубу к батарее, то гражданину необходимо вызвать независимую экспертизу, а о ее дате уведомить УК.

После того, как независимая экспертиза сделает вам заключение, в случае вины управляющей компании, вы можете написать досудебную претензию. Если управляющая компания откажет в выплате по досудебной претензии, вы можете обратиться в суд, — подытожила Коровина.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что если жильцы дома недовольны работой УК, в первую очередь им следует обратиться с жалобой в аварийно-диспетчерскую службу. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат подчеркнул, что обращение должны зарегистрировать, а проблему устранить. В случае, когда это не помогло, стоит написать претензию руководителю управляющей компании, он должен прислать ответ в течение 10 дней.