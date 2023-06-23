Износ труб — 80%: к чему приведет изменение сроков отключения горячей воды м Муниципальным властям могут запретить отключать в домах горячую воду более чем на 14 дней

Фото: shutterstock.com

Роспотребнадзор намерен запретить муниципальным властям отключать в домах горячую воду более чем на 14 дней. Об этом говорится в проекте «Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений...», который цитируют «Известия». Насколько оправданы такие нововведения и какими могут быть последствия, NEWS.ru узнал у руководителя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрея Широкова.

Как ограничения будут работать на практике

— Андрей Вячеславович, как вы относитесь к такому предложению Роспотребнадзора?

— Такое предложение будет позитивно воспринято потребителями. Но готовы ли наши ресурсные организации к сокращению сроков подготовки систем к отопительному периоду? Здесь вопросы, связанные с опрессовкой, заменой труб. Региональным руководителям придется тщательнее следить за каждым объектом, на котором будут отключать воду. Тот или иной вид технической работы может не вписываться в сроки, которые будет устанавливать Роспотребнадзор. Во многих городах сейчас быстрее проводят ремонт труб. Например, в Москве это занимает 10 дней, а не 20, как было раньше.

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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Как вы считаете, на деле этот запрет сработает? Будут организации придерживаться этих сроков?

— Они будут стремиться. В конечном счете этот проект нужно согласовать с Минстроем, с Минэнерго, с ЖКХ, с Минэкономразвития. Потому что тут есть важный аспект: если воду отключат на длительный срок, потребители не будут за нее платить.

Износ коммунальной инфраструктуры — 80% в среднем по стране. Это значит, что проблема есть. Как успеть ее решить за тот период времени, который пытается предложить Роспотребнадзор? Работы будут стоить дороже, если сроки уменьшатся.

— Ограничение сроков может сказаться на числе аварийных ситуаций?

— Это покажет время.

Насколько серьезными являются санкции для коммунальщиков

— Есть административное наказание для организаций, которые будут нарушать нововведения?

— Останавливать действие ресурсной организации? Это же смешно. Она непрерывно работает. Как вы ее можете остановить? Кто будет работать и подготавливать объекты к зиме? Управляющая и коммунальная организации готовят объекты под названием «источники», по которым доводится энергетика до дома. У каждого своя работа.

Управляющая организация сдает сетевым организациям информацию о том, что дома опрессованы, подготовлены к приему того или иного коммунального ресурса, подтверждают, что там не будет аварийности.

— В статье КоАПа также говорится о штрафах для юридических лиц. Это неэффективно?

— Это значит — забрать деньги из системы, которая должна их тратить на подготовку объектов к зимнему периоду. Некое пополнение бюджета.

Как состояние ЖКХ в столице отличается от регионов

— В Москве многие не знают, что, например, в Тюмени, Самаре, Кургане, Саратове, Мурманске и других городах жители многоквартирных домов иногда на несколько месяцев остаются без горячей воды. С чем это связано?

Фото: shutterstock.com

— В первую очередь это связано с износом коммунальных сетей и их подготовкой к зимнему периоду. Так происходит, если много лет не выделять средства на поддержание труб в рабочем состоянии.

— А если на это смотреть с точки зрения качества жизни людей?

— Надо оценить, почему это происходит на той или иной территории. Регионы принимают эти решения, значит, ведутся какие-то работы перед зимой. Лучше же потерпеть летом, когда жарко, чем мучиться, когда на улице минус. Надо мониторить износ системы, а возможные аварии предотвращать в теплое время года.

— Состояние коммуникаций в Москве сильно отличается от регионов?

— Да, в Москве ситуация сильно отличается. То же самое можно сказать обо всех крупных городах, потому что в них больше инвестировали в перекладку сетей, ремонт и так далее.

— А что происходит в маленьких городах?

— Россия большая. Да, проблема в маленьких городах, поселках существует. Я говорю о муниципальных образованиях, которые живут в своей локальной системе. Их бюджеты и тарифы не позволяют накапливать средства, чтобы содержать всю инфраструктуру в порядке.

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