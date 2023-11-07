Стало известно, как может вырасти плата за свет в следующем году Эксперт Семикашев: у части россиян плата за свет может вырасти на 30% в 2024-м

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У части россиян плата за свет в следующем году может вырасти на 30%, заявил NEWS.ru заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования Валерий Семикашев. По его словам, такое повышение произойдет для потребляющих большие объемы энергии, если власти, как сообщалось ранее, перейдут на новую систему тарифов. При таком переходе основной объем потребления будет просто проиндексирован на величину инфляции, а все, что будет потребляться сверх определенной границы, существенно подорожает, говорит эксперт.

Повышенные тарифы, вероятно, введут для тех, кто будет потреблять энергию сверх определенного норматива. Поэтому, если меру введут, россияне, которые потребляют много энергии — например, живут в отдельном доме с неэффективным электрическим отоплением и теплыми полами, — могут увидеть рост тарифа за свет на 30%, — сказал Семикашев.

При этом эксперт утверждает, что тарифы на свет для населения и так уже сильно завышены. По его оценке, это происходит потому, что в них включены расходы на неэффективные инвестиции в создание новых мощностей.

Больше подробностей о росте тарифов на свет в следующем году — в эксклюзивном материале NEWS.ru.

Ранее стало известно, что правительство РФ поручило со следующего года ввести обязательный переход регионов на дифференциацию тарифов для населения исходя из объемов потребления. И теперь, если от этих планов не откажутся, то уже с января тарифы на свет будут устанавливать в каждом регионе исходя из объемов потребляемой мощности конкретной квартирой или домом. Это хотят сделать для того, чтобы снизить платежи за электроэнергию для промышленности, которая сейчас, как отмечают чиновники, компенсирует часть платы для населения.