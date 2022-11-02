Волгоград как предчувствие: грозит ли системе ЖКХ апокалипсис Эксперты объяснили, что может спасти коммунальное хозяйство России

Фото: Главное управление МЧС России по Волгоградской области

На протяжении пяти суток сотни тысяч жителей Волгограда оставались без воды из-за крупнейшей в истории города техногенной аварии. В результате прорыва труб канализации улицы затопило нечистотами, которые отравляют местность и стекают в Волгу, нанося экологический ущерб. Как выяснил NEWS.ru, апокалипсис в системе ЖКХ может случиться почти в любом городе России. Ни для кого не секрет, что коммунальная инфраструктура катастрофически изношена, особенно в депрессивных регионах. Ситуацию могла бы изменить более существенная поддержка отрасли ЖКХ со стороны государства. Однако задачи по обслуживанию сетей, как правило, лежат на плечах бюджетно необеспеченных муниципалитетов либо коммерческих структур. В Волгограде именно по схеме концессии работали местные коммунальщики. Но и тут могут быть нюансы.

Пять дней испытаний

Коммунальная авария случилась в Волгограде 27 октября — в пойме реки Царицы разрушился канализационный коллектор. В результате потоками нечистот затопило набережную Волги, куда и ушли фекальные стоки, а жители Советского, Ворошиловского и части Кировского района города остались без воды и тепла. В таком положении около 200 тысяч горожан просуществовали пять суток, и лишь вечером 1 ноября вода в их домах появилась на сниженном давлении.

Как пишет местное издание V1, источник ЧП зародился вечером 26 октября на семиметровой глубине под недавно разбитым в пойме сквером имени Александры Пахмутовой.

Что именно стало причиной образования провала, пока остаётся гадать. Возможно, при устройстве террас парка слишком серьезно сдвинули пласты земли. Возможно, срубили те деревья, на которых удерживался склон оврага. Возможно, повлияли и эти, и многие другие причины. Но окончательную точку поставил небольшой дождь — и проходящие под землей две огромные канализационные трубы диаметром 1200 миллиметров каждая оказались проломлены. За сутки идущие через них на станцию очистки фекальные массы, словно пузырь, распространялись под землей. А вечером 27 октября на склоне образовалась огромная яма диаметром метров в двадцать, — отмечалось в публикации.

Фото: Главное управление МЧС России по Волгоградской области

После ЧП губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что ни он, ни руководство Волгограда, ни частная компания ООО «Концессии водоснабжения», которой ещё в 2015 году чиновники передали городскую систему водоснабжения и водоотведения, не знают, в каком состоянии находятся системы жизнеобеспечения миллионного мегаполиса.

По соцсетям и Telegram-каналам разошлись видео не только угрожающих потоков нечистот, но и того, как жители города-героя набирали воду из луж, а в магазинах сметали питьевую. В итоге власти Волгограда решились ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. Было возбуждено два уголовных дела. Одно по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), второе по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод) из-за попадания фекалий в Волгу.

Между тем случившееся в Волгограде не является чем-то удивительным на фоне официальных оценок состояния коммунальной инфраструктуры России. В опубликованном в сентябре 2021 года проекте стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года указано, что «ежемесячно на объектах ЖКХ происходит в среднем 6 тысяч происшествий».

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности сетей (по итогам 2020 года, по данным Росстата): тепловых сетей — 30,8% от 167,4 тысячи км (заменено — 2%, или 3,4 тысячи км); водопроводных сетей — 43,5% от 584,1 тысячи км (заменено — 1,1%, или 6,2 тысячи км); канализационных сетей — 45,6% от 200,8 тысячи км (заменено — 0,4%, или 0,8 тысячи км), — говорится в документе.

В Совете Федерации отмечали, что по состоянию на 2020 год износ коммунальных сетей в целом по стране составлял «порядка 58%, при этом деградация системы жилищно-коммунального хозяйства нарастает». На тематическом круглом столе в верхней палате подчёркивали, что в стране ежегодно меняется лишь 2% труб с высоким износом в год, хотя в Минстрое РФ обещали ежегодно довести этот показатель до 5%.

Износ опережает обновляемость

Как рассказал NEWS.ru профессор Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Сергей Сиваев со ссылкой на данные Ростата, аварийность на коммунальных сетях за последние годы растёт: в 2021 году она выросла по сравнению с 2020-м на 16%.

Тут логика простая: износ основных фондов в инженерной инфраструктуре городов опережает обновляемость, капитальный ремонт и модернизацию. И пока ситуация такая, к сожалению, есть вероятность того, что аварийность будет расти. История Волгограда — это очень важное предупреждение, связанное с тем, что на эту ситуацию нужно обращать чрезвычайно серьёзное внимание, — пояснил Сиваев.

Также он пояснил, что «нулевой вероятности» таких ЧП нет нигде, но относительно богатые регионы, например, Москва или территории Западной Сибири, вкладывают достаточно большие ресурсы в обновление основных фондов, и там износ инженерной инфраструктуры существенно меньше, чем в депрессивных субъектах. Поэтому, продолжил собеседник NEWS.ru, вероятность таких аварий в небольших городах выше, чем в богатых региональных центрах, но тяжесть последствий подобных ЧП в крупных городах будет всегда выше, чем в небольших.

Фото: Главное управление МЧС России по Волгоградской области

По мнению Сергея Сиваева, одна из причин аварий в системе ЖКХ — это недофинансирование. И её вряд ли можно решить путём изъятия предприятий у концессионеров в пользу государства.

Национализация здесь точно не поможет. Водоснабжение — это задача, которая должна решаться на уровне поселения, и основные фонды у нас принадлежат органам местного самоуправления и лишь в каких-то редких случаях отданы государственной власти. Передача компетенций и подъём полномочий выше, на мой взгляд, ни к какому позитивному сдвигу не приведут, потому что на федеральном уровне принимать решения, какие деньги вкладывать в водоканал какого-то конкретного города — это вряд ли эффективная мера, — полагает собеседник NEWS.ru.

Он считает правильным привлечение частных денег в формате государственно-частного партнёрства, то есть в виде сдачи коммунальных предприятий в концессию, как это было в Волгограде. При этом Сиваев подчеркнул, что «частник в данной истории — не спонсор и не филантроп, и он должен понимать, как эти [вложенные в ЖКХ] деньги вернуть».

Способов вернуть достаточно много, потому что неэффективность расходов в коммунальном секторе высокая. С водой, например, ситуация крайне тяжёлая — тут мы упираемся в проблемы тарифного регулирования. Вряд ли кто-то знает, что куб водопроводной воды в среднем по России стоит 30 рублей. Пол-литровая бутылка воды, к которой мы предъявляем примерно такие же требования, в магазине стоит иногда в два раза дороже, а куб воды — это две тысячи таких бутылок, — продолжил Сергей Сиваев.

Он полагает важным «находить разумный баланс между тем, что нужно коммунальному сектору, и тем, сколько население готово заплатить за коммунальные услуги». Собеседник NEWS.ru уверен. что сегодня «никто не платит больше, но тем не менее нужно понимать, что если мы не хотим платить денег, то будем сталкиваться с такими ситуациями».

Сиваев добавил, что бизнесу важно иметь «долгосрочное понимание будущих доходов, а если каждый раз принимаются тарифные решения на год и без дальнейшей перспективы, то никакой бизнес не будет вкладываться в эту систему без понимания того, как можно вложенные деньги вернуть». Он резюмировал, что тут «достаточно серьёзный клубок проблем, связанных с ценообразованием, но с учётом нормального регулирования этих процессов, коммунальный сектор теоретически — очень низко рискованный, и бизнес может легко посчитать свои минимальные риски, хотя бывает сложно договориться „в длинную“ о ценах».

Фото: Главное управление МЧС России по Волгоградской области

Из последних сил

Противоположной точки зрения придерживается зкс-депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России и сопредседатель Всероссийского общественного объединения «Союз жителей» Олег Шеин. В беседе с NEWS.ru он заявил, что коммунальные сети в Волгограде «оказались в частных руках, без всякого госконтроля, и в итоге город получили ту картину, которую мы с вами сегодня наблюдаем».

Это то, о чём говорят неолибералы, по мнению которых государство справиться [с управлением инфраструктурой] не может, а когда придёт частник, он всё сделает хорошо. Вот пришёл частник, который на протяжении нескольких лет получал с города-миллионника приличные деньги и довёл ситуацию до фактически коммунальной катастрофы. Поэтому первое, о чём тут надо говорить: системы жизнеобеспечения должны быть исключительно под государственным управлением. Речь должна идти о государственных предприятиях. Второе — это не должно быть в полномочии муниципалитетов, у которых бюджеты невысоки. Фактически какие-то более-менее свободные деньги начинаются с уровня субъектов Федерации. Поэтому такие системы должны быть если не в собственности, то как минимум при поддержке региональных бюджетов, — подчеркнул Олег Шеин.

При этом он пояснил, что сегодня бюджетного финансирования ЖКХ «не существует в природе». Коммунальные компании работают не по дотационному принципу, а их издержки закладываются в тарифы. Максимум, что могут сделать власти на местах, — это инвестиционные вложения в предприятия, чтобы обеспечить уменьшение потерь, уверен Шеин.

Также он пояснил, что из-за того, что часть коммунальных предприятий «сегодня приватизирована и они скрываются за коммерческой тайной, крайне сложно бывает понять, насколько там денег не хватает и как они расходуются». Поэтому, добавил собеседник NEWS.ru, «прямого ответа на вопрос о том, сколько денег нужно для систем ЖКХ в стране, быть не может, но любой руководитель района, города или региона может определить приоритеты, где ему не хватает ресурсов и где эти деньги было бы неплохо потратить».

Фото: Главное управление МЧС России по Волгоградской области

Опасность таких аварий, как в Волгограде, по мнению Олега Шеина, зависит не только от финансового положения того или иного субъекта. Например, регион может быть небогатым, но при этом местные руководители тратят деньги не на какие-то масштабные проекты и стройки века, а вкладывают ресурсы в поддержку коммунального сектора, хотя это непростая юридическая схема. При этом он полагает, что за последние годы количество аварий «до некоторой степени сократилось». Однако это не отменяет того, что «система [ЖКХ] работает из последних сил, потому что процент изношенных сетей почти не снижается».

По последним данным, на программу модернизации ЖКХ в регионах правительство планирует выделить около 750 млрд рублей. Эта сумма будет разбита на ежегодные транши по 150 млрд рублей, которые будут переводиться регионам в рамках программы с 2023 по 2027 год. При этом финансироваться будут не точечные объекты, а пятилетняя региональная программа, которую субъекту будет необходимо предварительно утвердить. Одним из обязательных условий предоставления бюджетных средств станет софинансирование проектов из внебюджетных источников в размере 20% его стоимости.