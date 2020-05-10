Путина «до слёз» впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

https://static.news.ru/photo/90403e52-92b6-11ea-8768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Тарас Гапоненко «Рабовладельцы»

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что картина «Рабовладельцы» советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление.

Он напомнил, что на ней изображён убирающий пистолет в кобуру нацист, который только что застрелил женщину.

На её теле лежит маленький ребёнок, младенец фактически. Пробирает прямо до слёз, — поделился российский лидер в эфире телеканала «Россия 1».

Картина была написана в 1942 году. Глава России увидел её во время посещения выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», прошедшей в «Манеже» осенью прошлого года.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин выразил уверенность, что россияне навсегда сохранят память о Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что не испытывает никаких сомнений на этот счёт.