Путин заявил о потенциальной опасности пропущенных случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/7088ca66-938d-11ea-a931-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по ситуации с коронавирусом в стране призвал усилить работу над увеличением эффективности тестирований на заболевание.

Он отметил, что к середине мая их количество будет увеличено до 300 тысяч в сутки. По словам президента, на сегодняшний день в сутки проводится около 170 тысяч тестов на COVID-19, что позволяет выявлять коронавирус у пациентов на ранней стадии.

Чем эффективнее мы будем проводить тестирование, выявлять новые случаи заражения, в том числе скрытые, тем быстрее преодолеем эпидемию, — сказал российский лидер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по ситуации с коронавирусом в стране заявил о завершении периода нерабочих дней и послаблении режима самоизоляции. Однако это пока не будет распространяться на пожилых людей.