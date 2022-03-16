Путин заявил, что у России нет цели оккупировать Украину

Появление российских войск под Киевом и у других украинских городов не связано с желанием оккупировать Украину, у России нет такой цели. Однако многолетнее издевательство над жителями Донбасса невозможно было терпеть, заявил на совещании по социально-экономическому развитию регионов президент России Владимир Путин, добавив, что все поставленные задачи в спецоперации безусловно будут решены.

Хочу сказать об этом впервые. В самом начале операции киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели. Ну что же, это их решение. Осознание того, что происходит в реально обстановке на земле придёт неизбежно. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утверждёнными планам, — заявил Путин.

Президент также добавил, что, если бы российские войска действовали только в Донбассе, это не привело бы к ликвидации угрозы, там пролегла бы новая линия фронта.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.