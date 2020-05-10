Путин вспомнил о зашкаливающем государственном долге в 90-е годы

https://static.news.ru/photo/6065d6d4-92b5-11ea-8d41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шустов/РИА Новости

Государственный долг в 1990-х годах был непомерным бременем для России, однако страна не только смогла расплатиться с кредиторами, но и накопила большой объём госрезервов.

Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью телеканалу «Россия 1», фрагмент беседы выложен на сайте «Вести.ru». Говоря о периоде, когда он стал во главе государства, Путин отметил, что тогда было необходимо принять срочные меры по стабилизации макроэкономической деятельности, «потому что невозможно было ничего делать, невозможно развиваться при государственном долге, который зашкалил».

Президент напомнил, что Россия в 90-е годы в какой-то момент испытывала сложности даже со своевременной оплатой процентов по кредитам, а инфляция при этом «измерялась десятками процентов».

В долгах были все, как в шелках. Мы не только избавились от непомерного бремени государственных долгов, но и накопили достаточно большой объём государственных резервов, — рассказал глава государства.

Как писал NEWS.ru, Путин назвал любовь к Отечеству тем фактором, который сплачивает всех россиян.