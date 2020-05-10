Путин вспомнил о зашкаливающем государственном долге в 90-е годы

Государственный долг в 1990-х годах был непомерным бременем для России, однако страна не только смогла расплатиться с кредиторами, но и накопила большой объём госрезервов.
Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью телеканалу «Россия 1», фрагмент беседы
Президент напомнил, что Россия в 90-е годы в какой-то момент испытывала сложности даже со своевременной оплатой процентов по кредитам, а инфляция при этом «измерялась десятками процентов».
В долгах были все, как в шелках. Мы не только избавились от непомерного бремени государственных долгов, но и накопили достаточно большой объём государственных резервов, — рассказал глава государства.
Как писал NEWS.ru, Путин назвал любовь к Отечеству тем фактором, который сплачивает всех россиян.
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