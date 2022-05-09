Путин: Россия дала упреждающий отпор агрессии

Президент РФ Владимир Путин / Фото РИА Новости

Россия смогла дать отпор нарастающей агрессии НАТО, заявил президент России Владимир Путин в ходе своей речи на параде Победы на Красной площади. Он также отметил, что это было единственное правильное решение в сложившейся ситуации. Президент добавил, что ополченцы Донбасса сейчас вместе с армией России ведут бой «на своей земле, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны».

У стран НАТО были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, все говорило о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным. Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, — заявил Путин.

На Красной площади в Москве начался военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Под мелодию «Священной войны» на главную площадь столицы торжественно вынесли Государственный флаг России и Знамя Победы — боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.

Парадом командует главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны Сергей Шойгу.

Всего по Красной площади промаршируют 11 тысяч военнослужащих, пройдёт 131 единица военной техники. В пешей колонне примут участие 33 парадных расчета.