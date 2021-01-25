Путин рассказал о своём отношении к брачному договору

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Брачный договор вряд ли можно назвать хорошей основой крепкой семьи. По-настоящему любящие люди, стремящиеся совместно воспитывать детей, должны строить отношения на доверии, считает президент РФ Владимир Путин.

Своим мнением он поделился с учащимися вузов на онлайн-встрече, состоявшейся по случаю Дня российского студенчества.

Глава государства отметил, что популярная в современном мире тенденция пришла с Запада.

Не думаю, что это хороший способ организации семейной жизни. Потому что если люди вступают в брак и собираются жить вместе, вести общее хозяйство, детей иметь, то, наверное, должны доверять друг другу, — сказал Путин.

Вместе с тем он признал, что жизненные ситуации бывают разные. Поэтому и такое явление, как брачный договор, «тоже возможно», отметил российский лидер.

В июне 2013 года Владимир Путин и его супруга Людмила объявили о своём намерении расторгнуть брак после 30 лет совместной жизни. Некоторое время спустя процедура была оформлена официально. Тогда президент объявил это своей максимальной публичностью, обременительной для семьи. Он подчеркнул, что решение было совместным.

У пары есть две дочери — Мария 1985 года рождения и Катерина 1986 года рождения. Однако Путин предпочитает не предавать огласке жизнь членов своей семьи по соображениям их безопасности.

В ходе общения со студентами, как писал NEWS.ru, российский лидер поделился воспоминаниями о том, как в детстве по наставлению родителей учился играть на баяне. Он высказал мнение, что любое воспитание, особенно в музыкальной сфере, благотворно отражается на развитии человека.